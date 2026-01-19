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Ita Airways, Pappalardo “Santo Domingo entro fine anno e nel 2027 altre 4 rotte”

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Set 19, 2026


PORTOFINO (GENOVA) (ITALPRESS) – Dopo le Mauritius a fine 2025 e l’esordio della tratta Fiumicino-Houston, Ita Airways lancia nuove rotte per Santo Domingo “entro la fine dell’anno” e sta studiando “altre quattro destinazioni intercontinentali nel 2027”. Lo ha detto il presidente della compagnia, Sandro Pappalardo, a margine dell’evento Portofino Talks. “La connettività oggi risulta essere un asset strategico anche per la competitività del sistema Paese Italia, e quindi anche delle nostre società – ha spiegato -. Ci stiamo dedicando tantissimo all’intercontinentale per ovvi motivi, senza mai dimenticarci che poi siamo la compagnia di riferimento nazionale, e quindi abbiamo anche il dovere di collegare le nostre aree interne”. Sull’allarme lanciato dall’ad Eberhart a proposito dell’aumento dei biglietti a causa del caro carburanti: “La situazione geopolitica la conosciamo, il carburante ha avuto aumenti importanti – ha commentato Pappalardo -. Il costo del carburante è da attenzionare a livello compagnia, perché incide fortemente sul costo del volo e di conseguenza sul costo del biglietto. Stiamo cercando di mitigare il tutto, però inevitabilmente, come tutte le altre compagnie, potrebbe anche esserci qualche aumento”.

xa8/col4/mca1

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