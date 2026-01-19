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Bucci “Ottima notizia per Genova se la cordata italiana acquisisse l’ex Ilva”

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Set 19, 2026


PORTOFINO (GENOVA) (ITALPRESS) – “Sarei molto contento” se la cordata italiana guidata da Federacciai acquisisse l’ex Ilva, perché “tutti i vari partecipanti alla cordata sono in grado di alimentare, in un modo o nell’altro, le nostre fabbriche”. Lo ha detto Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, commentando la visita agli impianti di Genova da parte di manager e tecnici delle aziende che hanno sottoscritto la manifestazione di interesse, fissata per lunedì mattina. “Mi auguro che le cose vadano in porto, per noi sarebbe un’ottima notizia”, ha aggiunto. “Martedì avremo un consiglio regionale monotematico sull’ex Ilva e lì faremo la proposta operativa di fare un tavolo di lavoro continuo per ottimizzare e gestire la situazione ligure assieme alla situazione nazionale”.

xa8/col4/mca1

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