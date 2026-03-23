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Giuli “Ecce Homo non avrà un domicilio, quadro viaggerà per tutta l’Italia”

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Mar 23, 2026


NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il quadro avrà una residenza ufficiale nel Museo dell’Aquila, che quest’anno è Capitale italiana della cultura e che tra l’altro ha una sua collezione di opere rinascimentali in cui anche certe influenze della pittura nordica europea si ritrovano in questo esemplare particolare di Antonello di Messina. Ma, come ci piace dire, non avrà un suo domicilio: avrà una residenza, come nella carta d’identità, ma il suo domicilio sarà tutta l’Italia, perché sarà un quadro che viaggerà”. Lo ha detto il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che si è recato nella sede di Sotheby’s a New York, dove ha potuto visionare per la prima volta l’opera “Ecce Homo” e “San Girolamo Penitente” di Antonello da Messina, un pannello dipinto su entrambi i lati: da un lato è raffigurato un intenso “Ecce Homo”, con Cristo coronato di spine, dall’altro un “San Girolamo penitente” in un aspro paesaggio roccioso. L’opera, acquistata poche settimane fa dalla Direzione generale Musei, ritornerà fra pochi giorni in Italia.

xo9/fsc/mca1

(Video di Stefano Vaccara)

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