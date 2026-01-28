IN EVIDENZA

Giorlandino (Uap) “La sanità si sta impoverendo, vogliamo salvarla”

Di

Gen 28, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Vogliamo dare un messaggio ai cittadini: non vogliamo essere politicizzati da nessuno perché la salute non è politica, la salute è contenuti e sostegno ai malati. Parliamo di qualità e di servizi. Se non ci sono i fondi la sanità privata accreditata chiude e il più delle volte viene svenduta alle multinazionali”. Così Mariastella Giorlandino, presidente dell’Unione Nazionale Ambulatori e Poliambulatori (UAP) che, nel corso di una conferenza stampa, ha annunciato una manifestazione nazionale che si terrà il 14 marzo a Roma.

xb1/sat/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Allevamenti in difficoltà: meno stalle e più importazioni

Gen 28, 2026
IN EVIDENZA

Agrifood Magazine – 28/1/2026

Gen 28, 2026
IN EVIDENZA

Science Calling, un podcast per raccontare la ricerca scientifica

Gen 28, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Allevamenti in difficoltà: meno stalle e più importazioni

Gen 28, 2026
IN EVIDENZA

Agrifood Magazine – 28/1/2026

Gen 28, 2026
IN EVIDENZA

Science Calling, un podcast per raccontare la ricerca scientifica

Gen 28, 2026
IN EVIDENZA

Ponte sullo Stretto, Miccichè “Più grande presa per i fondelli ai danni del Sud”

Gen 28, 2026