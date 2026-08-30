Giochi Mediterraneo, Malavisi bronzo nel salto con asta “Sapevo potercela fare”

TARANTO (ITALPRESS) – “Non è stato facile, è stato determinante il vento, ma c’era per tutte. Ho pensato solo al salto, però sapevo di potercela fare”. Così Sonia Malavisi, medaglia di bronzo nel salto con l’asta ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. L’atleta di origine tarantina esprime tutta la propria soddisfazione per il risultato conquistato davanti al pubblico di casa: “Sono felice per questa medaglia. Volevo fare meglio, ma ho dato tutto quello che avevo”. Per Malavisi si tratta di un bronzo dal valore particolare, anche per il legame con la città: “Essere la prima tarantina a vincere una medaglia nell’atletica a Taranto, in questo nuovo impianto, mi rende ancora più felice. È una grande emozione poterlo fare davanti alla mia gente”.

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