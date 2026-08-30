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Giochi Mediterraneo, Donato “Abbiamo fatto tutto il possibile”

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Ago 30, 2026


TARANTO (ITALPRESS) – “Abbiamo fatto tutto il possibile, ma loro sono stati più bravi. Abbiamo cercato di giocare la nostra partita e di mettere in campo tutte le energie che avevamo a disposizione”. Così Andrea Donato, capitano dell’Italia, al termine della sfida per la medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. “Anche nella ripresa abbiamo provato a cambiare qualcosa e le forze fresche ci hanno aiutato, ma purtroppo è andata così”, ha aggiunto il capitano azzurro. Resta il rammarico per non essere riusciti a salire sul podio, ma anche la consapevolezza di aver dato tutto fino all’ultimo minuto”.

xt8/gm/mca2

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