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Giochi Mediterraneo, Inzoli oro nel lungo “Avevo capito subito di poter vincere”

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Ago 30, 2026


TARANTO (ITALPRESS) – “Voglio ringraziare tutti. È stata una bella gara e salto dopo salto sono andato migliorando. Ho fatto bene e sono contento del risultato”. Così Francesco Ettore Inzoli, medaglia d’oro nel salto in lungo ai Giochi del Mediterraneo
Taranto 2026. L’azzurro ha sottolineato anche il calore del pubblico e la qualità dell’organizzazione: “C’era un grande tifo,
sono felice. Anche l’organizzazione è stata grande. All’inizio abbiamo avuto qualche problema con la misurazione, ma poi è andato
tutto bene”. Inzoli racconta infine di aver acquisito fiducia fin dalle prime battute della competizione: “Già all’apertura ho
capito di poter vincere. Poi ho cercato di migliorare salto dopo salto e sono riuscito a conquistare l’oro”.

xt8/gm

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