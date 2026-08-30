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Giochi Mediterraneo, Franceschini “Guardiamo il bicchiere mezzo pieno”

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Ago 30, 2026


TARANTO (ITALPRESS) – “Guardo il bicchiere mezzo pieno. Sapevamo che sarebbe stata dura e che non sarebbe stato facile. Avevamo anche della stanchezza accumulata, ma non vogliamo cercare alibi”. Così Daniele Franceschini, commissario tecnico dell’Italia, dopo la finale per il bronzo persa dagli azzurrini ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. “Abbiamo trovato una squadra forte fisicamente e ben strutturata, che ci ha messo in difficoltà. Noi dobbiamo comunque guardare agli aspetti positivi e all’esperienza che questa competizione ci sta regalando”, ha aggiunto il tecnico azzurro.

xt8/gm/mca2

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