Giochi Mediterraneo, Diallo “Non possiamo rimproverarci nulla”

TARANTO (ITALPRESS) – “Non possiamo rimproverarci nulla, la prestazione c’è stata. Loro sono stati bravi, ma noi abbiamo dato tutto”. Così Djibril Diallo, giocatore dell’Italia, al termine della sfida per la medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. “Non abbiamo sofferto né il caldo né il fatto di aver giocato ogni tre giorni. Siamo arrivati alla partita nelle condizioni giuste e abbiamo cercato di fare la nostra gara fino alla fine”, ha aggiunto l’azzurro. Resta il rammarico per il risultato: “Peccato per il bronzo, ci tenevamo tanto. Abbiamo comunque dato tutto quello che avevamo”.

xt8/gm/mca2