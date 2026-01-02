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Giochi Mediterraneo, Fontana oro nei 400 “In casa calore che non trovi altrove”

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Set 2, 2026


TARANTO (ITALPRESS) – “La pista è molto buona e veloce, anche se il vento ci ha creato qualche problema. Ma il pubblico è stato
caloroso ed è bellissimo correre in casa: ti dà un calore che da altre parti non c’è”. Così Irene Fontana, medaglia d’oro nei 400 metri ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, racconta le emozioni dopo il successo conquistato davanti al pubblico tarantino. L’azzurra sottolinea l’importanza del sostegno arrivato dagli spalti durante la gara: “Sapevo di stare bene, ma lo spettacolo è per la gente”.

xt8/gm/azn

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