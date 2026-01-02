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Giochi Mediterraneo, Folorunso d’oro nei 400 ostacoli “Un sogno che si avvera”

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Set 2, 2026


TARANTO (ITALPRESS) – «Sono felicissima, è tutto bello. L’ho sognato, ma quando si avvera è ancora più bellissimo». Così Ayomide Folorunso commenta la medaglia d’oro conquistata nei 400 ostacoli ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. L’azzurra festeggia non soltanto il titolo, ma anche una prestazione di grande livello: «Ho fatto un ottimo tempo e poi vincere in casa è bellissimo». Il calore del pubblico tarantino ha accompagnato la sua gara, rendendo ancora più speciale un successo già importante sul piano sportivo.”. Per Folorunso, però, la vittoria ha anche un forte significato personale e simbolico. «Sono orgogliosa di portare il tricolore sulla spalla, quello che ho da bambina», racconta l’atleta, sottolineando il valore di indossare la maglia azzurra e rappresentare l’Italia in una manifestazione disputata proprio sul territorio nazionale.

xt8/gm/azn

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