Giochi Mediterraneo, Osakue argento nel disco “Mi sento atleta e donna diversa”

TARANTO (ITALPRESS) – «Arrivo da un Europeo dove non mi sono espressa al meglio, ma oggi sono partita bene». Così Daisy Osakue commenta la medaglia d’argento conquistata nel lancio del disco ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, al termine di una gara che rappresenta per l’azzurra un importante segnale di crescita. «Sto entrando in un nuovo mondo mentale, mi sento un’atleta diversa e ora voglio affrontare tutto con maggiore maturità», racconta Osakue, sottolineando il percorso personale intrapreso nell’ultimo periodo. L’argento conquistato sulla pedana tarantina assume così un valore che va oltre il risultato sportivo e diventa una conferma del nuovo approccio dell’atleta. «Questa medaglia dimostra che sto crescendo», aggiunge la discobola, soddisfatta per essere riuscita a reagire dopo una prestazione europea al di sotto delle proprie aspettative. Il secondo posto ai Giochi del Mediterraneo rappresenta infatti una risposta importante e un’iniezione di fiducia in vista dei prossimi appuntamenti.Particolarmente significativa anche la possibilità di salire sul podio davanti al pubblico italiano. «È bellissimo vincere in casa», sottolinea Osakue, che ha potuto condividere la soddisfazione con gli spettatori presenti a Taranto.

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