Buonfiglio “Bianchedi-Nazionale? Parere Anac per evitare errori a cascata”





MILANO (ITALPRESS) – “Voglio talmente bene e stimo così tanto la Bianchedi che non potevamo fare nessun errore. A sua tutela abbiamo chiesto un parere all’Anac in modo tale che non sia una presa di posizione ma un’azione nell’interesse di tutti e a salvaguardia di una persona che ha un prestigio e una competenza, della giunta e del presidente del Coni. Evitando così errori che cadrebbero a cascata su diverse altre azioni“. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Luciano Buonfiglio a margine del Gran Galà del Calcio Aic, riguardo la nomina di Diana Bianchedi a capo delegazione della Nazionale Italiana e la possibile incompatibilità come membro giunta e vicepresidente del Coni.

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