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Germania, Falcone “Il voto in Sassonia è un campanello d’allarme per l’Europa”

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Set 9, 2026


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Credo che il voto dato all’estrema destra in Sassonia sia un segnale molto chiaro: un campanello d’allarme per tutti coloro che hanno una responsabilità di governo, e anche per noi in Europa”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone, in un’intervista al Parlamento europeo di Bruxelles, commentando l’esito delle elezioni regionali nel land tedesco della Sassonia-Anhalt che hanno visto il trionfo del partito di estrema destra AfD. “Dobbiamo guardare a questa Europa in maniera molto più pragmatica, dobbiamo far sentire l’Europa molto più vicina ai territori e ai cittadini di quanto oggi appaia”, sostiene l’eurodeputato.
(ITALPRESS)

xf4/col4/azn

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