Abodi “Caso Malagò? Aspettiamo giustizia sportiva, norme si conoscono”





ROMA (ITALPRESS) – “Non c’è un commento da fare, stiamo aspettando la giustizia sportiva in tutte le sue articolazioni. Le norme sportive si conoscono, al di là della loro interpretabilità. Si conoscono anche le norme dello Stato, ognuno ha il suo ruolo. Io, in questo ambito, sono un osservatore interessato e un osservatore rispettoso”. Così Andrea Abodi, Ministro per lo sport e i giovani, a margine della presentazione della sesta edizione della staffetta ‘Obiettivo Tricolore’, in seguito al no della Procura generale dello Sport del Coni alla richiesta di archiviazione riguardo la vicenda sul mancato tesseramento Figc di Giovanni Malagò.

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