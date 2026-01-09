IN EVIDENZA

Abodi “Caso Malagò? Aspettiamo giustizia sportiva, norme si conoscono”

Di

Set 9, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Non c’è un commento da fare, stiamo aspettando la giustizia sportiva in tutte le sue articolazioni. Le norme sportive si conoscono, al di là della loro interpretabilità. Si conoscono anche le norme dello Stato, ognuno ha il suo ruolo. Io, in questo ambito, sono un osservatore interessato e un osservatore rispettoso”. Così Andrea Abodi, Ministro per lo sport e i giovani, a margine della presentazione della sesta edizione della staffetta ‘Obiettivo Tricolore’, in seguito al no della Procura generale dello Sport del Coni alla richiesta di archiviazione riguardo la vicenda sul mancato tesseramento Figc di Giovanni Malagò.
mec/glb/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Cinema & Spettacoli Magazine – 9/9/2025

Set 9, 2026
IN EVIDENZA

Germania, Falcone “Il voto in Sassonia è un campanello d’allarme per l’Europa”

Set 9, 2026
IN EVIDENZA

Venezia, regista russo Khrzhanovsky “‘Dau’ non è un film politico”

Set 9, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Cinema & Spettacoli Magazine – 9/9/2025

Set 9, 2026
IN EVIDENZA

Germania, Falcone “Il voto in Sassonia è un campanello d’allarme per l’Europa”

Set 9, 2026
IN EVIDENZA

Abodi “Caso Malagò? Aspettiamo giustizia sportiva, norme si conoscono”

Set 9, 2026
TOP NEWS

GKSD, accordo da 419 milioni di dollari per realizzare 15 nuovi ospedali in Kenya

Set 9, 2026