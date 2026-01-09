Cinema & Spettacoli Magazine – 9/9/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– “Il Malloppo” con Mago Forest, Angioni e Abatantuono
– “Amori & incantesimi”, il nuovo film di Susanne Bier
– “The Echo Chamber” di Andrea Pallaoro con Luca Marinelli
– “Oasis: Don’t Look Back In Anger”, il documentario sui Gallagher
– “Il Malloppo” con Mago Forest, Angioni e Abatantuono
– “Amori & incantesimi”, il nuovo film di Susanne Bier
– “The Echo Chamber” di Andrea Pallaoro con Luca Marinelli
– “Oasis: Don’t Look Back In Anger”, il documentario sui Gallagher
mgg/gsl