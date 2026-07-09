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Garlasco, tra criminologia e medicina legale oltre il clamore mediatico

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Lug 9, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Nel libro “Garlasco: le vergogne infinite. La caccia è appena cominciata”, la criminologa Sofia Vidale e il medico legale Pasquale Bacco affrontano il caso che da anni divide l’opinione pubblica da due prospettive diverse ma complementari: quella criminologica e quella medico-legale. Un’analisi che, spiegano in un’intervista a Claudio Brachino – che è anche coautore e nel volume ha analizzato il caso sotto il profilo giornalistico – per l’agenzia Italpress, nelle intenzioni degli autori, non vuole essere soltanto una ricostruzione del caso che da anni divide l’opinione pubblica, ma dei metodi utilizzati per arrivare alla verità.

sat/azn

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