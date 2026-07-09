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Carceri, De Lisi (Garante Sicilia) “Priorità a tutela salute dei detenuti”

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Lug 9, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “La criticità maggiore nelle carceri è sempre la sanità, soprattutto in relazione all’aspetto psichiatrico e a quello della tossicodipendenza, se si considera che spesso abbiamo fenomeni di doppia diagnosi”. Così Antonino De Lisi, Garante regionale dei diritti dei detenuti, a margine di un incontro nella sede dell’associazione dei Comuni siciliani a Palermo, per sollecitare i sindaci dell’Isola a istituire la figura del Garante comunale dei diritti dei detenuti.
(ITALPRESS).
xd8/col3/mca3

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