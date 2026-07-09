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Cannella “C’è ancora molto da fare per una cultura libera e pluralista”

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Lug 9, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “La cultura è fondamentale in tutte le sue declinazioni” ed “è un asset strategico sul quale occorre investire sempre”, oltre a essere “uno strumento di riqualificazione architettonica e sociale dei luoghi e degli
ambienti meno fortunati. È un importantissimo volàno di sviluppo e di miglioramento delle condizioni delle periferie”. È la visione di Giampiero Cannella, sottosegretario alla Cultura e autore del libro “La cultura di destra non esiste”, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia Italpress.

col4/sat/azn

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