Ciclone Harry, Schifani nel Siracusano ““Massimo impegno per ripristino danni”





PALERMO (ITALPRESS) – “Ho effettuato un sopralluogo nel porto peschereccio di Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, dove si sono conclusi in anticipo i lavori di somma urgenza per il ripristino dei danni causati dal Ciclone Harry, e a Marzamemi, frazione di Pachino, per un ulteriore sopralluogo al porto Fossa, dove sono in corso altri lavori di sistemazione e consolidamento”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

(ITALPRESS).

col3/mca3 (fonte video: Regione Siciliana)