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Ciclone Harry, Schifani nel Siracusano ““Massimo impegno per ripristino danni”

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Lug 9, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Ho effettuato un sopralluogo nel porto peschereccio di Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, dove si sono conclusi in anticipo i lavori di somma urgenza per il ripristino dei danni causati dal Ciclone Harry, e a Marzamemi, frazione di Pachino, per un ulteriore sopralluogo al porto Fossa, dove sono in corso altri lavori di sistemazione e consolidamento”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.
(ITALPRESS).
col3/mca3 (fonte video: Regione Siciliana)

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