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Galvagno “Statuto siciliano va ammodernato e declinato nel modo giusto”

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Mag 13, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo voluto organizzare per gli ottant’anni dello Statuto siciliano un evento non festoso ma molto sobrio, insieme alle quattro Università dell’isola: Palermo, Messina, Enna e Catania. Probabilmente non c’è una piena conoscenza delle possibilità che potrebbe dare e dà lo Statuto: come ogni cosa va sicuramente ammodernata, sfruttata e declinata nella giusta maniera. Oggi, insieme a studiosi e docenti, vogliamo parlarne, festeggiarlo e provare a migliorarlo”. A dirlo è il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno a margine del seminario di studi ‘Riflessioni sull’Autonomia a 80 anni dall’approvazione dello Statuto della Regione Siciliana’, organizzato in occasione dell’ottantesimo anniversario dello Statuto siciliano. xd8/vbo/mca3

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