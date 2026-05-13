Derby Roma, Piantedosi “I ricorsi sono un diritto, convinto si trovi soluzione”

ROMA (ITALPRESS) – “Non mi scandalizzo mai per i ricorsi perché fanno parte della vita democratica. Ognuno ha diritto di invocare la tutela dei propri diritti davanti all’autorità giudiziaria. La decisione presa dall’autorità di pubblica sicurezza è stata per me persino molto scontata nella sua ragionevolezza. Mi dispiace perché era qualcosa a cui si poteva pensare prima perché non è che non si sappia che gli Internazionali di tennis si svolgano annualmente in una determinata fase dell’anno e che sono ancherelativi ad un evento molto importante che va in qualche modo tutelato”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi amargine della 13a edizione di “Legalità, ci piace!” organizzato da Confcommercio parlando della decisione di spostare il derbyRoma-Lazio a lunedì. “Credo che poi alla fine si troverà il modo per garantire entrambi gli appuntamenti affinché siano vissuti almeglio dalla cittadinanza come è giusto che sia”, aggiunge.

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