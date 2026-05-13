Derby Roma, Piantedosi “I ricorsi sono un diritto, convinto si trovi soluzione”

ROMA (ITALPRESS) – “Non mi scandalizzo mai per i ricorsi perché fanno parte della vita democratica. Ognuno ha diritto di invocare la tutela dei propri diritti davanti all’autorità giudiziaria. La decisione presa dall’autorità di pubblica sicurezza è stata per me persino molto scontata nella sua ragionevolezza. Mi dispiace perché era qualcosa a cui si poteva pensare prima perché non è che non si sappia che gli Internazionali di tennis si svolgano annualmente in una determinata fase dell’anno e che sono anche
relativi ad un evento molto importante che va in qualche modo tutelato”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a
margine della 13a edizione di “Legalità, ci piace!” organizzato da Confcommercio parlando della decisione di spostare il derby
Roma-Lazio a lunedì. “Credo che poi alla fine si troverà il modo per garantire entrambi gli appuntamenti affinché siano vissuti al
meglio dalla cittadinanza come è giusto che sia”, aggiunge.
relativi ad un evento molto importante che va in qualche modo tutelato”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a
margine della 13a edizione di “Legalità, ci piace!” organizzato da Confcommercio parlando della decisione di spostare il derby
Roma-Lazio a lunedì. “Credo che poi alla fine si troverà il modo per garantire entrambi gli appuntamenti affinché siano vissuti al
meglio dalla cittadinanza come è giusto che sia”, aggiunge.
f04/gm/azn