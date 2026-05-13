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Qui New York! – Il Magazzino dove l’Arte povera italiana trova casa

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Mag 13, 2026


NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nella seconda puntata di “Qui New York!”, nuova rubrica culturale dell’Agenzia di Stampa Italpress, Claudio Pagliara, direttore dell’Istituto di Cultura di NY, ci porta a un’ora di macchina da Park Avenue, a Cold Spring, dove sorge il Magazzino, museo consacrato all’Arte povera italiana.
Nancy Olnick e Giorgio Spanu, nel 2017, ebbero un’idea visionaria: trasformare quella che era un’ex fabbrica abbandonata di microchip in un museo. Un museo immerso nel verde dell’Upstate New York, tra una natura incontaminata e l’Hudson River a poche decine di metri.
abr/mrv

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