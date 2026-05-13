Intelligenza artificiale, Domyn lancia un modello multilingue europeo

MILANO (ITALPRESS) – Domyn annuncia il rilascio di Domyn Small, un LLM da 10 miliardi di parametri multilingue, che supporta oltre 50 lingue, con ottimizzazione per l’inglese e le principali lingue europee – francese, tedesco, italiano, spagnolo, portoghese.

Addestrato sulle capacità di high-performance computing (calcolo ad alte prestazioni) del Supercomputer Leonardo di Cineca, il rilascio di questo nuovo modello si inserisce nella collaborazione continuativa tra Domyn e Cineca per lo sviluppo di LLM, avviata nel 2024, e segna una nuova tappa fondamentale nella missione di Domyn di offrire AI completamente sovrana e di piena proprietà per le industrie regolamentate. Questa collaborazione rientra inoltre nell’ambito di IT4LIA AI Factory, un’iniziativa strategica che fa parte di un più ampio ecosistema europeo di “AI Factories”, volto a trasformare il panorama dell’Intelligenza Artificiale nazionale ed europeo attraverso un’infrastruttura avanzata e un portafoglio completo di servizi a disposizione di ricercatori, pubbliche amministrazioni, imprese e startup.

“Domyn Small dimostra che l’Europa può guidare nell’AI avanzata costruendo modelli di reasoning open, sovrani e pronti per la produzione”, ha dichiarato Uljan Sharka, CEO di Domyn. “Attraverso la nostra consolidata collaborazione con CINECA, stiamo offrendo performance, efficienza e governance completa alle aziende che ne hanno più bisogno – quelle che operano in industrie regolamentate”.

Dopo il recente lancio di Domyn Large, il modello da 260 miliardi di parametri, Domyn Small estende la famiglia con un reasoning model compatto progettato per un tipo di deployment diverso. Domyn Small è costruito specificamente per ambienti con risorse limitate dove compute, latenza e costi devono essere gestiti con precisione – dai deployment on-premise e le infrastrutture regolamentate, fino a laptop e dispositivi edge. Il modello offre una finestra di contesto espandibile e una modalità di ragionamento controllabile (thinking on/off) che abilita un ragionamento multi-step efficiente su matematica, coding e tool calling per applicazioni agentiche.

Domyn Small è comparabile ai modelli della stessa dimensione, mostrando un trade-off positivo tra token efficiency (meno token richiesti per task) e accuratezza sui benchmark di ragionamento. Il risultato consiste in costi e latenza inferiori in produzione, senza sacrificare le capability.

Coerentemente con l’impegno di Domyn per un’AI sovrana, questo modello viene rilasciato con pesi open. Questo permetterà alle aziende non solo di accedere, deployare ed eseguire il modello, ma anche di modificarne i pesi e la ricetta di training per fare fine-tuning su un dominio specifico o utilizzarlo come base per nuovi modelli.

“CINECA, nell’ambito del framework EuroHPC, contribuisce alla missione di mettere l’high-performance computing sovrano e aperto al servizio dell’industria, della ricerca e della pubblica amministrazione italiana ed europea”, ha detto Francesco Ubertini, Presidente di CINECA. “Domyn Small è stato addestrato su un’infrastruttura europea pubblica, finanziata da fondi governativi e ospitata qui in Italia. Non si tratta di un dettaglio – è il fondamento su cui si costruisce un’Intelligenza Artificiale europea affidabile e conforme all’AI Act. Il ruolo abilitante di CINECA in questo progetto dimostra che infrastruttura pubblica HPC e ambizione industriale in ambito IA non sono in competizione, ma possono operare in sinergia per una strategia europea sull’Intelligenza Artificiale che sia al contempo competitiva e aperta”.

Combinando pesi open, infrastruttura sovrana e un modello progettato specificamente per ambienti vincolati, regolamentati e multilingue, questa release consente ulteriormente ad aziende e istituzioni di ricerca in Europa e oltre di costruire sistemi AI che possono possedere, governare e di cui possono fidarsi.

-foto ufficio stampa Domyn (Uljan Sharka) –

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