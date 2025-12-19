Furto di derrate alimentari destinate ai pasti in aereo, 4 arresti a Fiumicino





ROMA (ITALPRESS) – Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma, coordinati dalla procura di Civitavecchia, perché ritenute a vario titolo, responsabili di un furto aggravato di derrate alimentari ai danni di una nota società operante nel settore del confezionamento e del rifornimento dei pasti a bordo degli aeromobili, attiva anche per compagnie aeree di primissimo livello nel panorama mondiale. L’attività di polizia giudiziaria ha consentito di raccogliere gravi indizi in ordine al fatto che gli indagati, alcuni dei quali impiegati presso i magazzini della società e altri esterni, avrebbero preso parte a operazioni illecite di sottrazione e successivo trasporto di prodotti ittici di pregio e di elevatissimo valore commerciale, per un valore complessivo stimato in oltre 30.000 euro, trovati sia a bordo di un veicolo utilizzato per il trasporto sia all’interno di un’abitazione privata nel comune di Fiumicino.

L’indagine trae origine da una denuncia-querela presentata dal legale rappresentante della società, che aveva segnalato ammanchi di merce presso i locali aziendali. Eseguite perquisizioni veicolari e domiciliari, che hanno portato al recupero e alla restituzione alla parte offesa della merce rubata. Al termine dell’udienza di convalida, due dei quattro arresti sono stati convalidati. Nei confronti di tutti gli indagati è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione Polizia giudiziaria. ia/vbo/gtr