Furti in abitazione nel Veronese, quattro arresti

Dic 23, 2025


VERONA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Verona, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha fermato quattro cittadini albanesi di età compresa tra i 25 e i 28 anni, ritenuti responsabili di numerosi furti in abitazione nel territorio veronese. L’indagine è scattata dopo il sensibile aumento dei colpi registrato tra novembre e dicembre. La banda operava in tutti i quartieri cittadini, nel pomeriggio e in serata, con un modus operandi collaudato: due complici restavano in auto a fare da palo, mentre gli altri due, muniti di arnesi da scasso e flessibile, entravano nelle abitazioni anche arrampicandosi ai piani superiori. In seguito a due furti in rapida successione a Verona, in uno dei quali è stata portata via una cassaforte contenete monili in oro e denaro contante, il gruppo è stato bloccato in un comune limitrofo. Recuperati refurtiva, strumenti e radioline. I quattro sono ora nel carcere di Montorio.
pc/gsl (Fonte video: Polizia di Stato)

