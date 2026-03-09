IN EVIDENZA

Fornero "In Italia mancano le opportunità, il rischio è perdere i giovani"

Mar 9, 2026


LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – “L’Italia è un Paese con molti problemi strutturali: bisogna cancellare l’illusione che questi problemi si possano risolvere con politiche di breve termine. Il problema è la mancanza di opportunità, avere qualcosa che ti permetta di costruire un piano di vita: purtroppo il nostro Paese, sotto questo profilo, è molto carente. Noi, quindi, in una situazione di demografia in rapida diminuzione, rischiamo di perdere la parte migliore, cioè i giovani”. Lo ha detto all’Italpress Elsa Fornero, economista ed ex ministro del Lavoro, intervenuta nella giornata di apertura dell’Italian Symposium 2026, l’evento organizzato annualmente dagli studenti italiani all’estero riuniti nelle United Italian Societies.
