Fornero “In Italia mancano le opportunità, il rischio è perdere i giovani”





LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – “L’Italia è un Paese con molti problemi strutturali: bisogna cancellare l’illusione che questi problemi si possano risolvere con politiche di breve termine. Il problema è la mancanza di opportunità, avere qualcosa che ti permetta di costruire un piano di vita: purtroppo il nostro Paese, sotto questo profilo, è molto carente. Noi, quindi, in una situazione di demografia in rapida diminuzione, rischiamo di perdere la parte migliore, cioè i giovani”. Lo ha detto all’Italpress Elsa Fornero, economista ed ex ministro del Lavoro, intervenuta nella giornata di apertura dell’Italian Symposium 2026, l’evento organizzato annualmente dagli studenti italiani all’estero riuniti nelle United Italian Societies.

f51/fsc/mca3