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Fondazione Brescia Musei, Direttore “Bilancio sociale strumento di trasparenza”

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Nov 2, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Dal 2022 la Fondazione Brescia Musei redige annualmente la Relazione di Missione, un vero e proprio bilancio sociale concepito per garantire la massima trasparenza verso l’amministrazione pubblica, gli sponsor, i mecenati e i partner privati, i quali assicurano una quota fondamentale delle coperture economiche dell’istituzione. Il documento mappa analiticamente il valore generato sul territorio sotto il profilo sociale, culturale ed economico, misurando l’impatto prodotto in termini di partecipazione cittadina, offerta educativa e consolidamento dell’identità culturale bresciana. Lo ha detto il direttore di Brescia Musei, Stefano Karadjov, che intervistato da Italpress ha precisato che la collaborazione con imprese e finanziatori costituisce sempre un’opportunità e mai un rischio, definendo il soggetto privato come un “eccellente controllore del pubblico”. (ITALPRESS)

gsl/trl

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