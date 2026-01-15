Fnm, Gibelli “Treni a idrogeno sulla Brescia-Iseo-Edolo dall’inizio del 2027”

MILANO (ITALPRESS) – “Siamo molto contenti che i primi treni a idrogeno cominceranno a circolare sulla linea Brescia-Iseo-Edolo. Questo fa parte del programma per ottenere le ultime certificazioni e poi passare alle corse commerciali, che avverranno all’inizio del 2027, come da programma. Diciamo che il progetto ha la caratteristica di coniugare tutti i vantaggi ambientali, economici e sociali. La linea non ha subito grandi interruzioni per un’eventuale elettrificazione, che avrebbe dovuto modificare completamente le infrastrutture. Si utilizza meglio l’infrastruttura esistente, non ci sono danni di natura ambientale e, anche sul piano sociale, non ci sono state interruzioni legate a un altro tipo di progetto. Per questo siamo molto orgogliosi del risultato”. Lo ha detto Andrea Gibelli, presidente Esecutivo FNM, a margine del convegno del Foglio Mobilità, svoltosi presso la sede di Automobile Club Milano.

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