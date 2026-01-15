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Geronimo La Russa “Sulla mobilità del futuro serve neutralità tecnologica”

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Set 15, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “È un grande piacere che il convegno del Foglio Mobilità anche quest’anno si sia svolto in una sede ACI. È una collaborazione lunga, che ci permette di ragionare sulla mobilità del futuro. Si è parlato finalmente di mobilità e di neutralità tecnologica, quindi senza imporre ai cittadini un tipo di veicolo piuttosto che un altro, e della necessità di facilitare i cittadini nelle loro esigenze di mobilità. L’ACI, in questo, è in prima fila. Abbiamo discusso di possibili collaborazioni con le associazioni di categoria, le industrie e tutti gli esperti del settore. Siamo convinti che questo lavoro di squadra e di confronto possa portare benefici concreti ai cittadini”. Lo ha detto Geronimo La Russa, presidente dell’Automobile Club d’Italia, a margine del convegno del Foglio Mobilità, svoltosi presso la sede dell’Automobile Club Milano.

col5/gsl

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