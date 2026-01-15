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Aquili “Importante il collegiale azzurro in Abruzzo”

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Set 15, 2026


L’AQUILA (ITALPRESS) – “Sono particolarmente contento dell’organizzazione di questo allenamento collegiale in Abruzzo, in un territorio che sta crescendo tanto. Ringrazio la Regione e il delegato De Bartolomeo per aver lavorato a un progetto che dà la possibilità di promuovere il nostro sport e al gruppo della Nazionale l’opportunità di svolgere un ottimo ritiro che coinvolgerà non soltanto il gruppo delle Assolute. A Sulmona, infatti, saranno presenti anche le atlete delle categorie Under 17 e Under 20, in un appuntamento d’inizio stagione molto importante. Sinergie come queste fanno bene alla scherma e alle città che la ospitano”. Così il ct della Nazionale di sciabola femminile, Andrea Aquili, alla presentazione a L’Aquila della nuova sinergia istituzionale tra la Federazione Italiana Scherma e la Regione Abruzzo.

mc/azn
(Fonte video: Ufficio stampa FIS)

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