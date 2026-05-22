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Flotilla, Conte “Sanzioni a Israele? Ci svegliamo adesso?”

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Mag 22, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Ci svegliamo oggi perché un ministro che ben conosciamo, un estremista, un fanatico del governo Netanyahu, si è reso in indegnamente responsabile di questi trattamenti degradanti e inumani nei confronti degli attivisti di tutto il mondo della Flotilla. Ma stessa cosa è avvenuta con la prima spedizione della Flotilla nell’ottobre scorso e adesso noi ci svegliamo”. Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a margine della presentazione del libro “Una nuova primavera” al Cantieri Culturali della Zisa di Palermo, a proposito della decisione della Ue di accogliere la richiesta del governo italiano di valutare sanzioni nei confronti di Israele. “Adesso – prosegue – abbiamo trovato il capro espiatorio in Ben Gvir? E tutto il governo Netanyahu autore di un genocidio di oltre 70 mila palestinesi, ventimila bambini, di occupazione abusive continue da anni in Cisgiordania? Adesso diciamo che convochiamo l’ambasciatore israeliano perché Ben Gvir ha trattato male i nostri connazionali – conclude – è tutto qui?”

col3/sat/mca1

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