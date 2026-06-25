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Figc, incontro Abodi-Malagò “C’è consapevolezza reciproca sulle priorità”

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Giu 25, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “C’è consapevolezza reciproca delle priorità”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, dopo l’incontro a Largo Pietro di Brazzà, durato circa un’ora e mezza, con il nuovo presidente della Figc, Giovanni Malagò. Dello stesso avviso è il numero 1 di via Allegri: “C’è sempre una scala di priorità, anzi mi sono dedicato a dire ‘andiamo sulle priorità’ perché le cose da fare sono tante”. Per Abodi “il lavoro che dobbiamo fare ha ritmi intensi e serve la collaborazione di tutti perché due persone da sole non riescono a fare ciò di cui c’è bisogno”.

xr5/ari/mca3

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