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Amato “Roma sia la capitale delle filiere d’Italia, investire su Pmi e startup”

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Giu 25, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Roma capitale delle filiere d’Italia e più investimenti in ricerca, formazione e sviluppo, soprattutto per PMI e startup: sono queste le proposte di Federmanager Roma per sostenere le industrie del territorio, ha spiegato il presidente Antonio Amato in un’intervista all’agenzia Italpress. Alle istituzioni “sostanzialmente facciamo due proposte: una di indirizzo strategico” per “rendere Roma non più solo la capitale d’Italia, ma anche sede delle filiere storiche e nazionali principali, come energia, costruzioni, aerospazio, farmaceutica. Noi manager vorremmo poter dire la nostra a un tavolo di indirizzo”, spiega Amato. Poi bisogna “consolidare le nostre filiere”, in particolare quelle più ‘giovani’: “aggregare Pmi e startup è essenziale”, ricorda, servono “investimenti pubblici e privati nella ricerca, nella formazione, nello sviluppo, nella progettualità”.
col4/fsc/azn

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