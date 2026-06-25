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Bankitalia, Schifani “Sicilia in crescita, risultati non arrivano per caso”

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Giu 25, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “II rapporto di Bankitalia ci conferma uno spaccato positivo, che vede l’attività economica in Sicilia aumentata dello 0,6 per cento in media d’anno, una variazione lievemente superiore a quella dell’Italia. Nel 2024 la Regione non solo ha completato il programma di recupero del disavanzo di 7 miliardi di euro, iniziato già dal precedente governo, ma ha chiuso i conti in attivo, con un avanzo superiore a due miliardi di euro che quest’anno potranno diventare cinque. A fine 2024 Bankitalia riconosce un saldo attivo pari a 449 euro pro capite. Una ripresa, voluta con determinazione e con rigore, legata al percorso di risanamento dei conti pubblici che ha permesso anche di orientare nuove risorse verso investimenti produttivi specie sul fronte della rete infrastrutturale, strade, ferrovie e collegamenti”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando il rapporto annuale sull’economia regionale

pc/mca3 (fonte video: Regione Siciliana)

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