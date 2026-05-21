Figc, Abete “Grande Ct sia obiettivo, Serie A a 20 squadre non è causa crisi”





ROMA (ITALPRESS) – “Penso che chiunque sarà il prossimo presidente della Federazione dovrà necessariamente andare su un nome di alto livello per la panchina azzurra”. Lo ha detto il presidente della Lega Nazionale Dilettanti e candidato alla presidenza Figc,

Giancarlo Abete, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress, rispondendo ad una domanda

sulla scelta del prossimo Ct della Nazionale. Abete ha esposto le linee guide della propria candidatura, esaminando i problemi e le possibili soluzioni per fronteggiare la crisi del calcio italiano.

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