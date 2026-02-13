Fiat 600 Sport e Abarth 600e, debutto olimpico a Milano





ROMA (ITALPRESS) – Il capoluogo lombardo fa da palcoscenico, nella cornice delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, al debutto di due novità firmate Fiat e Abarth, accomunate da un’anima sportiva: la nuova Fiat 600 Sport e la Abarth 600e. Due modelli che interpretano in modo diverso il concetto di performance, strizzando l’occhio a un pubblico giovane e dinamico. La Fiat 600 Sport rappresenta la versione più ricca della gamma 600. Lunga 4,18 metri, con un bagagliaio da 385 litri, è proposta in versione ibrida da 145 cavalli, capace di raggiungere i 200 chilometri orari e di accelerare da 0 a 100 in 8,5 secondi, con consumi dichiarati fino a 4,9 litri per 100 chilometri. Disponibili anche le varianti ibrida da 110 cavalli ed elettrica da 156 cavalli. Il look si distingue per dettagli in nero lucido, cerchi dedicati e interni dai toni scuri che ne rafforzano il carattere sportivo. Ancora più grintosa la Abarth 600e: 280 cavalli, scatto da 0 a 100 in 5,85 secondi, differenziale autobloccante Torsen e freni ad alte prestazioni. Completano il quadro una dotazione tecnologica di ultima generazione e sistemi di assistenza alla guida evoluti, per unire adrenalina e sicurezza.

gsl