20 anni Fondazione Tricoli, Polizzotto “Il libro un omaggio a Giuseppe e Marzio”

PALERMO (ITALPRESS) – “Scrivere il libro è stato qualcosa di complicato, ma anche un’avventura molto interessante e in piena continuità con il lavoro di ricerca che avevo svolto su Giuseppe Tricoli, anche attraverso la biografia che avevo presentato l’anno scorso: stavolta abbiamo fatto qualcosa di più collegiale, relativo alla storia di questi vent’anni di attività, eventi culturali, storia e politica, che si occupa della destra siciliana e costituisce un omaggio simbolico a Giuseppe e Marzio Tricoli”. Così Francesco Polizzotto, saggista e autore del libro “I tesori della memoria. I primi vent’anni di storia della Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli” a margine della celebrazione a Palermo dei 20 anni della Fondazione.

