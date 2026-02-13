IN EVIDENZA

Fabio Tricoli “Fondazione Tricoli un luogo di confronto e dibattito”

Di

Feb 13, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “È chiaro che la volontà di creare una Fondazione è data dalla prematura scomparsa di mio padre e di Marzio. L’obiettivo è far proseguire un percorso di passione civile, impegno politico, etica della politica e diffusione della cultura della legalità, tutti aspetti che hanno contraddistinto l’operato di mio padre e mio fratello e che per la Fondazione rappresentano il patrimonio principale su cui innestare un percorso fatto di convegni, seminari, pubblicazioni ed eventi che cercano di portare avanti questo messaggio. la Fondazione è ormai un luogo di confronto e dibattito per tutti i palermitani e i siciliani”. Così Fabio Tricoli, giornalista e presidente della Fondazione Tricoli, a margine della celebrazione a Palermo dei 20 anni della Fondazione.

xd8/fsc/mca3

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

20 anni Fondazione Tricoli, Schifani “Grazie a nome di tutti i siciliani”

Feb 13, 2026
IN EVIDENZA

20 anni Fondazione Tricoli, Polizzotto “Il libro un omaggio a Giuseppe e Marzio”

Feb 13, 2026
IN EVIDENZA

20 anni Fondazione Tricoli, Gasparri “No bandierine, ma valori da difendere”

Feb 13, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Cina, procede a ritmi serrati la costruzione del campus di quattro università

Feb 13, 2026
IN EVIDENZA

20 anni Fondazione Tricoli, Schifani “Grazie a nome di tutti i siciliani”

Feb 13, 2026
IN EVIDENZA

20 anni Fondazione Tricoli, Polizzotto “Il libro un omaggio a Giuseppe e Marzio”

Feb 13, 2026
IN EVIDENZA

Fabio Tricoli “Fondazione Tricoli un luogo di confronto e dibattito”

Feb 13, 2026