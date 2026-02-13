Dacia Duster rinnova la gamma motori, più potenza e meno emissioni





ROMA (ITALPRESS) – Dacia aggiorna la gamma motorizzazioni di Duster puntando su più potenza, maggiore piacere di guida e minori emissioni di CO2, senza rinunciare al posizionamento di prezzo che da sempre caratterizza il marchio. La principale novità è il nuovo Hybrid 155, che sostituisce l’Hybrid 140. Già adottato su Bigster, questo sistema combina un motore benzina quattro cilindri da 109 cavalli con due motori elettrici e una batteria da 1,4 kWh, abbinati a una trasmissione automatica elettrificata. Grazie alla frenata rigenerativa, Duster può viaggiare in città fino all’80% del tempo in modalità completamente elettrica. I consumi scendono a partire da 4,6 litri per 100 chilometri, con emissioni di CO2 da 105 grammi al chilometro. Il prezzo parte da 26.650 euro.

Novità anche per il Mild Hybrid 140, che prende il posto del Mild Hybrid 130. Questa versione offre consumi combinati a partire da 5,4 litri per 100 chilometri ed emissioni ridotte di circa il 10% rispetto a motori termici di potenza equivalente. È disponibile da 23.150 euro. Per chi cerca una soluzione economica e versatile, Dacia rafforza l’offerta GPL con il nuovo Eco-G 120, più potente di 20 cavalli rispetto alla precedente versione. Il doppio serbatoio benzina-GPL garantisce fino a 1.380 chilometri di autonomia, con emissioni di CO2 inferiori del 10% rispetto ai motori benzina equivalenti. I prezzi partono da 19.990 euro, con consegne previste dal primo trimestre 2026. Le novità sotto il cofano si accompagnano ad aggiornamenti di prodotto, con nuovi allestimenti, cerchi in lega inediti e più dotazioni di comfort e sicurezza. Con quattro motorizzazioni tutte conformi alla normativa EU6e bis, Dacia Duster conferma così il suo ruolo di SUV accessibile, efficiente e sempre più orientato all’elettrificazione.

gsl