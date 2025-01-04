IN EVIDENZA

Fede, il fratello Puccio “Era nato con il Dna del giornalista”

Di

Set 4, 2025


Milano (ITALPRESS) – “Era nato con il DNA del giornalista. Ha fatto la gavetta vera del giornalista, correndo in giro senza macchina. I nostri rapporti erano sempre ottimi, ma sono stati frenati da una lontananza perché io vivo all’estero. Però siamo sempre rimasti in contatto. Le vicende giudiziarie non lo hanno sconvolto”. Così Puccio, fratello di Emilio Fede, rivolgendosi ai giornalisti in occasione dei funerali a Segrate nel milanese dell’ex direttore del Tg4 scomparso due giorni fa.

Di

