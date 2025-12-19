IN EVIDENZA

Fascicolo sanitario elettronico 2.0, Faraoni “Sicilia al passo con l’Europa”

Dic 19, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – "Uno strumento del genere è una svolta, che ci permette di stare al passo con le innovazioni che la stessa Europa ha preteso di vedere sviluppate in maniera omogenea su tutto il territorio continentale: grazie a questi investimenti dal Pnrr, abbiamo la possibilità di implementare metodi che ci rendono parte integrante dell'Europa. È una modalità che sicuramente semplificherà il percorso dei nostri cittadini nell'accesso alle cure, nei loro bisogni, nella presa in carico da parte delle nostre organizzazioni". Così l'assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni a margine del convegno dal titolo 'Adozione ed utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico 2.0 da parte delle Regioni'.

