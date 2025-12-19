IN EVIDENZA

Legge di bilancio Lombardia, Fontana “Giudizio positivo. Zero aumenti tasse”

Dic 19, 2025


MILANO (ITALPRESS) – “Un giudizio positivo, non dimentichiamo che ancora una volta non aumentiamo nessuna tassa. La pressione nei confronti dei nostri cittadini è sempre la stessa nonostante sia l’ottavo bilancio che approviamo. Abbiamo messo risorse negli ambiti più delicati, sanità e welfare, e nel sostegno alla nostra economia. Stiamo mantenendo gli impegni presi in campagna elettorale portando avanti il nostro progetto in maniera coerente. I bilanci sono la dimostrazione del lavoro che stiamo facendo”. Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana commentando l’approvazione da parte del consiglio del bilancio di previsione 2026-2028. Interpellato poi sulle critiche delle opposizioni per alcuni “emendamenti mancia” tra cui uno a sua firma da 400mila euro per la riqualificazione di un edificio comunale adibito a biblioteca e sala polifunzionale nel comune di Lozza nel varesotto, Fontana ha risposto che “le opposizioni devono sempre cercare di esser offensive per dimostrare che esistono. Tengo a precisare che l’amministrazione di Lozza è di centrosinistra, questo per dimostrare anche plasticamente che è stata detta una sciocchezza. Un’amministrazione che mi ha detto che mancava in quel comune un centro di aggregazione dove fare incontri con la popolazione e mi hanno detto che sarà intitolato a Roberto Maroni. Queste valutazioni mi hanno indotto a presentare questo emendamento”. “Non dimentichiamo che la mia proposta è stata approvata all’unanimità, forse si sono accorti anche loro che chi aveva detto questa cosa ha detto una sciocchezza”, ha concluso. xh7/pc/mca3

