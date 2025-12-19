IN EVIDENZA

Tg News – 19/12/2025

Dic 19, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Putin: “Disposti a negoziare su proposte 2024 ad Ucraina”
– Manovra, saltano norme su pensioni, Tfr e assicurazioni
– Arrestato 19enne a Milano, violenza su due minorenni
– Al liceo Giulio Cesare di Roma nuova lista stupri
– Famiglia nel bosco, Corte d’Appello rigetta ricorso
– Caso Pandoro, Chiara Ferragni in Tribunale a Milano
– Esodo natalizio, fino a Lunedì 3,5 milioni italiani in viaggio
– Dal centro storico ai pacchi di Natale, il portalettere racconta Napoli
– Previsioni 3B Meteo 20 Dicembre
IN EVIDENZA

Fascicolo sanitario elettronico 2.0, Amato “Mezzo che darà ancora più diritti”

Dic 19, 2025
IN EVIDENZA

Fascicolo sanitario elettronico 2.0, Iacolino “Palermo è capofila”

Dic 19, 2025
IN EVIDENZA

Fascicolo sanitario elettronico 2.0, Faraoni “Sicilia al passo con l’Europa”

Dic 19, 2025

