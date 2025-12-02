IN EVIDENZA

Export, Lollobrigida “Promozione per difendere Made in Italy”

Di

Dic 2, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Le azioni per difendere il made in Italy? Credo di averle messe in campo un po’ tutte: da norme più severe per chi viola quel patto che ci deve essere tra produttore e persona che acquista e consuma, la trasparenza e la garanzia che chi compra una cosa trovi in quella cosa esattamente quello che si aspetta in termini di qualità e di benessere”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, intervenendo all’assemblea generale di Alis. “Abbiamo lavorato, poi, per la promozione dei nostri prodotti a livello nazionale ed internazionale – ha aggiunto Lollobrigida – e c’è la candidatura della cucina italiana a patrimonio dell’Unesco che, speriamo, premi l’Italia come prima cucina al mondo”.

Di

