Il ministro Tajani: “Obiettivo del Governo 700 miliardi di export entro il 2027”

ROMA (ITALPRESS) – “Il commercio internazionale è in espansione, i dati sono sempre molto positivi, il governo continua a perseguire l’obiettivo dei 700 miliardi entro la fine del 2027. Cerchiamo di avere una strategia che punti a far crescere la nostra presenza in mercati non abbastanza esplorati fino ad oggi”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’Assemblea Generale di Alis. “Anche con la riforma del ministero, che avrà una Direzione generale per la crescitani, faremo in modo che nessun imprenditore italiano possa sentirsi solo, quando opera al di là dei confini nazionali”.xc3/sat/mca3

