Economia IN EVIDENZA Video

Salario minimo, il ministro Calderone: “L’Italia rispetta la normativa europea”

Di

Dic 2, 2025
BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L’Italia insiste sul fatto che, proprio alla luce di quella che è la sentenza della Corte di Giustizia Europea, i nostri parametri dicono che il nostro sistema di contrattazione collettiva nazionale di lavoro garantisce una copertura che oggi è al 96%, per cui questo vuol dire che noi siamo aderenti a quello che è il dettato della normativa, ovviamente sulla base di quelle che sono anche le caratteristiche del nostro sistema e del nostro sistema di relazioni industriali”. Lo ha detto Marina Elvira Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, parlando con i giornalisti a Bruxelles, in merito al salario minimo.xf4/sat/mca2

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Politica

Mattarella al Papa: “Il Mediterraneo torni crocevia di dialogo e di pace”

Dic 2, 2025
Attualità Cronaca Video

Genova bloccata: i lavoratori dell’ex Ilva hanno occupato l’autostrada A10

Dic 2, 2025
Economia Sport

Il Giro d’Italia potente ambasciatore del Made in Italy

Dic 2, 2025

Ti sei perso...

Attualità IN EVIDENZA Politica

Mattarella al Papa: “Il Mediterraneo torni crocevia di dialogo e di pace”

Dic 2, 2025
Sport

Danilo Gallinari dice addio al basket

Dic 2, 2025
Attualità Cronaca Video

Genova bloccata: i lavoratori dell’ex Ilva hanno occupato l’autostrada A10

Dic 2, 2025
Economia IN EVIDENZA Video

Salario minimo, il ministro Calderone: “L’Italia rispetta la normativa europea”

Dic 2, 2025