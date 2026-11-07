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Ex Ilva, Fumarola “Governo dia una prospettiva solida per l’acciaio verde”

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Nov 7, 2026


GENOVA (ITALPRESS) – “Continuiamo a chiedere al governo di dare una prospettiva solida e concreta a tutti gli stabilimenti” dell’ex Ilva. “Pensiamo che il nostro Paese, ma anche l’Europa, non possa fare a meno dell’acciaio verde”. Lo ha detto Daniela Fumarola, segretaria generale della Cisl, a Genova per la prima tappa di “Il Patto che unisce. Lavoro, salari, welfare, pensioni per lo sviluppo”, il percorso di mobilitazione nazionale promosso dal sindacato. “Sappiamo che l’acciaio verde si riesce a realizzare in Italia, ma in Europa e nel mondo, quindi auspichiamo che il documento che noi abbiamo sottoscritto con il governo possa diventare effettivamente esigibile”, ha aggiunto Fumarola.

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