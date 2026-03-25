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Evasione fiscale, nel 2025 recupero record da 36,2 miliardi

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Mar 25, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Nel 2025 l’attività di recupero svolta da Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione ha consentito di riportare nelle casse dello Stato 36,2 miliardi di euro, 2,8 miliardi in più rispetto al 2024. E’ il risultato più elevato di sempre. Si tratta della somma tra i 29 miliardi incassati dalle due Agenzie con il contrasto all’evasione fiscale e i 7,2 miliardi di recuperi ottenuti da Agenzia entrate-Riscossione per conto di altri enti. Crescono anche gli importi versati autonomamente dai cittadini per i tributi gestiti dalle Entrate: nel 2025 hanno superato quota 595 miliardi di euro, in aumento del 2,8%. I dati sono stati presentati nell’ambito delle celebrazioni per il venticinquennale dell’istituzione dell’Agenzia delle entrate. In un videomessaggio la soddisfazione del presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
/gtr

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