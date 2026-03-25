Al via tour di educazione finanziaria dedicato a previdenza e giovani





MILANO (ITALPRESS) – Alleanza Assicurazioni, Compagnia del Gruppo Generali, dà il via al Tour Edufin in Italia dedicato alla previdenza dei giovani: 14 tappe per aiutare gli under 35 a orientarsi tra scelte e strumenti di pensione integrativa. L’ultima edizione dell’Edufin Index, l’Osservatorio sulla consapevolezza e sui comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani, promosso da Alleanza insieme a Fondazione Mario Gasbarri e con la collaborazione scientifica di SDA Bocconi, School of Management, ha evidenziato che il livello di preparazione previdenziale degli italiani è ben al di sotto della sufficienza, con donne e giovani in grande difficoltà. Nel 2026, la Compagnia guidata da Davide Passero, rafforza il proprio impegno sul territorio per colmare un gap ancora evidente di educazione finanziaria e assicurativa, con un percorso concreto e accessibile dedicato agli strumenti pensionistici complementari. Nasce così la terza edizione del “Tour dell’Educazione Finanziaria”, con l’obiettivo di coinvolgere oltre 10mila giovani.

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